Presentan 'A fULL con la Sinfónica', un ciclo de conciertos para acercar en Tenerife la música clásica a jóvenes - CABILDO DE TENERIFE

Los tres conciertos previstos hasta 2026 serán gratuitos para el alumnado universitario

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sinfónica de Tenerife, la Fundación DISA y la Universidad de La Laguna han presentado esta semana una nueva edición de 'A fULL con la Sinfónica', un ciclo de conciertos promovido con el objetivo de acercar la música clásica al público más joven y, con ello, generar la renovación en la audiencia de esta actividad.

Los tres conciertos del programa serán gratuitos para el alumnado universitario y a nueve euros para el resto del público, un precio muy atractivo que apenas cubre el coste real que supone la actuación de una orquesta tan prestigiosa como la tinerfeña con directores y directoras invitadas y, además, reconocidos comunicadores en redes sociales y artistas que serán anfitriones de cada velada, según ha informado el Cabildo en una nota.

De esta forma, el jueves 26 de noviembre, a las 20:00 horas la presentadora será la compositora, cantante y rapera tinerfeña Sara Socas y el director invitado, Nuno Coelho, director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. El programa estará integrado por el poema sinfónico 'Macbeth', de Richard Strauss y la cuarta sinfonía de Robert Schumann.

EN 2026

Ya en 2026, el jueves 26 de febrero a la misma hora, Mario Marzo y Nacho Castellanos, responsables del podcast de divulgación musical "El vomitorio", mientras que el director invitado será Pablo González, que ha finalizado recientemente su periodo al frente de la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española.

Las piezas interpretadas serán 'Cielo bajo', de Rosa García Ascot, y dos obras de Richard Strauss: 'Don Juan' y 'Muerte y transfiguración'.

El ciclo finalizará el jueves 16 de abril con la presentación del historiador y divulgador del arte Miguel Ángel Cajigal, más conocido como El Barroquista, con la dirección invitada de Ariane Matikah, actual directora de la Filarmónica de Wurtemberg de Reutlingen.

El programa lo integran 'Los pozos de olvido' de Óscar Colomina i Bosch; el poema sinfónico 'Hungaria' de Franz Liszt; y las "Danzas de Galánta", de Zoltan Kodaly.