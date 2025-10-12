La presidenta del Parlamento canario felicita el Día de la fiesta Nacional, que celebra "los valores que nos unen" - PARLAMENTO DE CANARIAS

Astrid Pérez ha sido la única representante canaria que ha acudido a los actos oficiales celebrados en Madrid

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha asistido este domingo en Madrid a los actos oficiales que conmemoran este 12 de octubre el Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional.

El evento, presidido por Sus Majestades Los Reyes, ha contado con la participación de hasta 4.000 militares en el tradicional Desfile de las Fuerzas Armadas. Este año, además, la celebración de la jornada ha coincidido con la conmemoración del veinte aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias, la UME.

Los actos han contado con la presidencia de numerosas autoridades de todo el país, siendo la presidenta de la Cámara canaria la única representante del archipiélago. El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, no ha podido asistir a la jornada debido a la peregrinación de la Virgen de Candelaria Santa Cruz de Tenerife.

"Es un orgullo representar a las islas en este día tan especial en que celebramos los valores culturales e históricos que nos unen como españoles", ha señalado Pérez. Tras el desfile, las autoridades ha sido recibidas en el Palacio Real por los Reyes en el besamanos tradicional, según ha informado la institución cameral en una nota.