La presidenta del Parlamento canario pide a Europa impulsar políticas "más sensibles" a la realidad de cada territorio

La presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez, participa en el Festival de la Economía de Trento (Italia) - PARLAMENTO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), Astrid Pérez, ha pedido este viernes en Trento (Italia) la necesidad de que la Unión Europea (UE) impulse políticas "más sensibles" a la realidad de cada territorio para "garantizar la igualdad de oportunidades" en las zonas rurales, de montaña, interiores y ultraperiféricas.

Así lo ha expuesto durante la inauguración del segundo encuentro del Grupo de Trabajo de CALRE "Problemáticas de la montaña y de las áreas interiores", donde Pérez ha resaltado que Europa "no será más fuerte si trata igual a territorios que son distintos", según ha informado el Parlamento canario en nota de prensa.

También ha reclamado "instrumentos específicos" que permitan afrontar desafíos como la despoblación, el envejecimiento, la falta de vivienda, la conectividad o las dificultades para acceder a servicios esenciales.

Añadió que las zonas rurales representan el 83% del territorio de la Unión Europea y albergan a uno de cada cuatro ciudadanos europeos, por lo que ha apuntado que es "imprescindible" que la cohesión territorial "se traduzca en igualdad real de oportunidades".

Por otro lado, se refirió a la "importancia" de adaptar las políticas europeas a las necesidades específicas de cada región, al tiempo que ha defendido la aplicación efectiva del denominado "rural proofing", un mecanismo orientado a evaluar el impacto de las decisiones comunitarias sobre el medio rural.

La presidenta de la CALRE ha incidido especialmente en la lucha contra la despoblación, considerando que este fenómeno "no se combate solo con diagnósticos, sino con oportunidades reales", vinculadas al acceso a vivienda asequible, transporte, sanidad, educación, conectividad digital y apoyo al emprendimiento.

Para Pérez las políticas europeas deben tener un enfoque "más descentralizado", basado en el territorio, con menos trabas para acceder a la financiación y con un mayor apoyo técnico a las autoridades locales.

Por otro lado, Pérez también ha reivindicado el papel de la agricultura, el turismo sostenible y la digitalización como motores de futuro para las zonas de montaña e interior, al tiempo que ha defendido una Europa que "escuche más al territorio, aplique mejor el principio de subsidiariedad y entienda que la cohesión no es una palabra abstracta, sino un compromiso concreto con las personas".

El encuentro del Grupo de Trabajo de CALRE sobre Montaña y Áreas Interiores ha reunido a representantes institucionales y expertos europeos para abordar propuestas relacionadas con la convivencia con el entorno natural, la revitalización territorial y el futuro de las áreas rurales europeas. Entre los ponentes participaron representantes del Consejo Euromontana y del proyecto Pasturs.