La presidenta del Parlamento dice que gracias al Papa "Canarias se ha sentido menos sola" tras "años sufriendo"

(I-D) El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reciben al Papa. - Roberto Medina / ACFI - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha asegurado este jueves que gracias a León XIV "Canarias se ha sentido menos sola" ante el "drama migratorio que lleva años sufriendo".

La presidenta de la Cámara regional acompañó este jueves al Papa León XIV durante su primera jornada en el archipiélago, desde su llegada a Gran Canaria hasta los distintos actos celebrados.

Tras recibir al Santo Padre a pie de pista junto al resto de autoridades, participó en la visita al muelle de Arguineguín, donde el Pontífice escuchó testimonios vinculados al fenómeno migratorio, así como en los actos desarrollados posteriormente en Vegueta y en la Catedral de Santa Ana.

"Hoy nos hemos sentido menos solos en Canarias ante el drama migratorio que llevamos sufriendo con más intensidad desde 2019. Hemos sentido el calor, la cercanía y el interés real del Santo Padre hacia una realidad para la que tantas veces hemos reclamado que sea escuchada por el mundo", sentenció en declaraciones a los medios.