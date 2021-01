El presidente de Canarias afirma que "no caben ultimátums" contra los inmigrantes en los hoteles

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que contra los inmigrantes que permanecen en hoteles de las islas "no caben ultimátums" después de que el Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) se haya propuesto multar a los complejos hoteleros que sigan albergando a estas personas en lugar de realizar su actividad normal.

"No caben ultimátums. ¿Un inmigrante no puede estar en un hotel y no pasa nada si quien lo está es un condenado o un maltratador? quien es xenófobo lo demuestra con sus actos y quien no lo es también", dijo.

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Torres insistió en que no se pueden hacer ultimátums cuando se está hablando de personas que llegan a las costas buscando un futuro.

"Hay a quienes escucho que no quieren que lleguen inmigrantes --continuó-- cuando sus padres o sus abuelos emigraron a América buscando una vida mejor, y por cierto, en alguna ocasión no siendo bien recibidos y sin embargo hoy formamos parte de la realidad de hispanoamérica como canarios que han ayudado a su cultura como otros inmigrantes que llegaron".