El presidente de Canarias muestra su solidaridad con los heridos y las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). El descarril - Francisco J. Olmo - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este lunes su "cariño y solidaridad" con los heridos, las víctimas y los familiares del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Clavijo ha indicado que el pueblo canario está con Andalucía en "estos momentos tan difíciles", al tiempo que ha querido mostrar, a través de su cuenta oficial en 'X' y recogido por Europa Press, su reconocimiento con los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente.

"Todo mi cariño y solidaridad con los heridos, las víctimas y sus familias en el trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles. Mi reconocimiento también a los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente", señala.