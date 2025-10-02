El presidente canario subraya que la competencia en determinar la edad de los inmigrantes que se derivan es del Estado

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión con la ministra de Hacienda, durante una reunión en la sede del Ministerio, a 10 de marzo de 2025, en Madrid (España). Durante el encuentro, han abo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha subrayado este jueves que la competencia en determinar la edad de los inmigrantes que se derivan es del Gobierno central, así como de hacer cumplir la normativa vigente en materia migratoria para, una vez declarada la contingencia migratoria, derivar a los menores.

"Nosotros no derivamos, es competencia del Gobierno de España en este caso determinar la edad, si son adultos es su competencia, y, además es su competencia ahora mismo hacer cumplir la ley que se ha modificado para, una vez declarada la contingencia migratoria, derivar a los menores", apuntilló en declaraciones a los periodistas tras ser preguntado por lo dicho por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que culpaba al Ejecutivo regional de enviar expedientes de migrantes mayores de edad.

Para Clavijo esto "habla por sí solo", ya que consideró que se trata de un "cúmulo de despropósitos" con lo que "se evidencia", consideró, la "poca o nula voluntad" que hay por parte del Gobierno de España en cuanto a "colaborar en la atención de los menores, incluso los que son de su competencia", puntualizando que es una cuestión que el propio Tribunal Supremo le "ha tenido que decir en tres autos" para que "esto fluya con normalidad".

"No se le está poniendo atención o no se le quiere poner atención", concluyó el presidente de Canarias en alusión a la forma de actuar del Gobierno de España con los menores migrantes que llegan a las costas del archipiélago.