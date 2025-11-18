El presidente de Lanzarote ha dado la vuelta a la "herencia envenenada" del PSOE y ve el turismo como "único motor"

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, durante su intervención en la primera jornada del Debate del estado de la isla de 2025. - CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort (CC), ha asegurado este martes que su gobierno ha dado la vuelta a la "herencia envenenada" que le dejó el PSOE y que lo ha hecho con trabajo y compromiso, el propio y el de los consejeros a los que "exige mucho".

Betancort ha hecho así balance de sus dos años y medio al frente de la institución insular durante la primera jornada del Debate del estado de la isla, que sigue en marcha. "Hemos protagonizado los dos años y medio más resolutivos de la política insular en los últimos tiempos, con un mayor esfuerzo inversor y de gestión de la historia reciente del Cabildo", sentenció durante una intervención que ya roza las 3 horas.

El presidente de las dos islas ha aprovechado para visualizar el turismo como único "motor económico", aunque sin dejar de ser, por ello, "sostenible". "El turismo debe generar riquezas sin hipotecar el paisaje. Debe abrir oportunidades sin cerrar las puertas al futuro. El turismo tiene que ser la solución a los problemas de nuestra gente", defendió.

"Sólo tenemos un motor económico, que es el turismo. Y eso es lo que hemos hecho durante estos dos años de gestión: consolidar un modelo sostenible, equilibrado y de calidad que garantice que el crecimiento económico vaya de la mano del bienestar de las personas y del cuidado de nuestro entorno", defendió.

A este respecto, el presidente ha remarcado que Lanzarote vuelve a destacar por el trabajo realizado en la consolidación de un modelo turístico sostenible y de calidad, con un gasto turístico por persona y día que bate récord histórico situándose a la cabeza del Archipiélago canario.

Además, reivindicó la gestión de su equipo de gobierno, los resultados y un "modelo sostenible propio" que ha denominado "Modelo Lanzarote".

"Estos proyectos son solamente la prueba de que estamos transformando Lanzarote y La Graciosa con hechos y no con palabras", ha afirmado el presidente, quien ha desgranado algunas de las principales inversiones ejecutadas, como los 65 millones de euros destinados a infraestructuras hídricas, los 35 millones de euros para el concierto social o los más de 16 millones de euros destinados a la Residencia de Mayores.

Betancort ha subrayado que el Cabildo ha activado "todas y cada una de las herramientas de planeamiento insular", destacando la validación ambiental del documento de alcance del Plan Especial de La Geria, la situación adelantada del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Archipiélago Chinijo o el nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), que protege el 60% del territorio y triplica el suelo agrícola.

GASTO SOCIAL: 85 MILLONES

Por otro lado, Betancort ha calificado de "transformación radical" el cambio experimentado en políticas sociales, con 35 millones de euros para el concierto social y 50 millones anuales de gasto social en convenios y proyectos.

En materia de vivienda, defendió que el Cabildo ha ejecutado "el mayor esfuerzo insular de los últimos años", con más de 15 millones de euros destinados a la compra de solares y viviendas para alquiler asequible.

Betancort también ha detallado importantes avances sanitarios impulsados por el Gobierno de Canarias, como la incorporación del robot quirúrgico Da Vinci o la reducción de la lista de espera quirúrgica.

PIDE AL PSOE QUE SE DEJEN DE "CHORRADAS"

Por último, el presidente ha hecho una llamada a centrar el debate público en los "problemas reales" de la ciudadanía y no en "botes de humo", apelando a la responsabilidad y la altura de miras, pidiendo al PSOE, ahora en la oposición, que se dejen de "chorradas".

"Ustedes [el PSOE] están insultando, metiéndose con nosotros, utilizando la inteligencia artificial para generar vídeos graciosos. Lo que les rogaría a los consejeros y consejeras de la oposición es que ya que no ayudan, intenten hacer otra cosa, no nos molesten, sobre todo con esas chorradas. A mí no me van a sacar de mis casillas", sentenció.