El presidente del TSJC defiende que en el caso de Maricarmen el juez "aplicó la norma"

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha defendido este viernes que en el caso del desahucio de Maricarmen de su vivienda en Madrid, el juez "aplicó la norma" aunque ha admitido que "desgraciadamente la consecuencia es indeseable".

Avello ha hecho estas declaraciones en la apertura del año judicial, si bien ha matizado "no" conocer los "detalles exactos" de ese procedimiento, también ha apuntado que "tendrían que articularse mecanismos desde los poderes públicos para evitar esa situación".

De todos modos, se ha mostrado convencido de que "fue un procedimiento jurisdiccional, seguido con todas" las garantías, en el que expuso "la parte actora, que era el propietario, tenía su derecho, ejerció su derecho", mientras que "la otra persona se defendió, hubo una resolución firme que se recurrió y después hay que ejecutarla".

Es así, dijo, el "Estado y el funcionamiento del Estado de Derecho", subrayando que "para eso está la justicia, para aplicar las normas independientemente de las circunstancias personales de cada uno", al igual agregó que para "eso están los servicios sociales" y "los poderes públicos, para garantizar el derecho que todos" los ciudadanos tienen "a una vivienda digna".

Avello ha puntualizao que la ley aplicada en este asunto "es de 1994", de tal forma que el "juez aplicó la norma que estaba en vigor a un supuesto derecho concreto", admitiendo que "desgraciadamente la consecuencia es indeseable, indeseada para todos", pero, ha insistido, "es la aplicación de la norma, la aplicación del Estado de Derecho".