Primero Canarias y CC cierran un acuerdo de confluencia electoral en Arucas

Firma del acuerdo de confluencia electoral entre CC y Primero Canarias en Arucas - CC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Municipalistas Primero Canarias y Coalición Canaria Gran Canaria han formalizado este juves un acuerdo de confluencia nacionalista en el municipio de Arucas con el objetivo de concurrir conjuntamente a las elecciones municipales de 2027.

El acuerdo, suscrito por ambas organizaciones, establece las bases de una alianza política que sitúa como prioridades la protección del territorio, la sostenibilidad, el desarrollo económico local, los derechos sociales y el fortalecimiento de la identidad canaria, configurando una hoja de ruta compartida para afrontar los principales retos de Arucas durante los próximos años, recoge una nota remitida por CC.

En este sentido, el secretario general insular de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha indicado que "es un día importante para el nacionalismo en Gran Canaria y, especialmente, para Arucas".

Esta ciudad, comentó, "ha sido históricamente un referente del municipalismo nacionalista, un ejemplo de cómo, desde la cercanía y la gestión, se pueden impulsar políticas pioneras en ámbitos como la igualdad, los servicios sociales, el deporte o la participación ciudadana".

Así, dijo, "recuperar ese espíritu de unidad y de trabajo compartido supone volver a construir una alternativa sólida para que Arucas recupere el liderazgo y el impulso que merece".

Además, Rodríguez ha añadido que "esta confluencia tiene un valor añadido porque nace desde la base, desde el diálogo entre las organizaciones locales y desde la voluntad de quienes conocen de primera mano la realidad del municipio".

En su opinión, "no es un acuerdo entre direcciones políticas, sino el resultado de un proceso de entendimiento construido desde el municipalismo, ese es el mejor aval para afrontar el futuro con ilusión y con el único objetivo de ofrecer a los vecinos y vecinas de Arucas un proyecto fuerte, unido y preparado para mejorar su calidad de vida".

Por su parte, el secretario de organización de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez, ha puesto en valor que esta confluencia es el resultado del trabajo desarrollado por las organizaciones locales de ambas formaciones y del compromiso de sus militantes con el futuro de Arucas.

"Este es un acuerdo que nace desde la base, desde quienes conocen la realidad del municipio y comparten la convicción de que el nacionalismo debe volver a ser una herramienta útil para transformar Arucas. Es un paso histórico, porque después de más de dos décadas las fuerzas nacionalistas vuelven a caminar juntas con un proyecto común", ha afirmado.

Henríquez ha asegurado que este acuerdo responde al deseo de la ciudadanía de ver a las fuerzas nacionalistas unidas en torno a un mismo objetivo.

"Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan y tenemos la responsabilidad de entendernos para ofrecer una alternativa sólida y cercana. Este acuerdo es el primero de un camino que queremos seguir recorriendo allí donde exista voluntad de sumar, siempre desde el respeto a la autonomía de cada organización local y con el convencimiento de que la unidad del nacionalismo fortalece a nuestros municipios y a Canarias", ha concluido.

Asimismo, el vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria Gran Canaria, José Gilberto Moreno, ha destacado que Arucas representa un símbolo del nacionalismo en Canarias por haber sido un municipio pionero en el impulso de políticas públicas que marcaron un antes y un después, desde la creación de las primeras concejalías de Igualdad y Participación Ciudadana hasta el desarrollo de iniciativas para reforzar la identidad y el papel de la ciudad como referencia del norte de Gran Canaria.

"Que esta primera confluencia nacionalista se produzca precisamente en Arucas tiene un enorme valor político y simbólico, porque supone recuperar un espacio que durante años fue ejemplo de una forma de gobernar cercana, innovadora y comprometida con su gente", ha señalado.

El alcalde de Gáldar, vicepresidente del Cabildo y dirigente de Municipalistas Primero Canarias, Teodoro Sosa, ha hecho hincapié en que la confluencia representa la unión de dos organizaciones con una sólida trayectoria municipalista y un profundo compromiso con Canarias.

TEODORO SOSA: DOS PROYECTOS DE "GENTE BREGADA"

"Si algo tienen estas dos organizaciones es gente bregada, gente con historia, con raíces identitarias y con ilusión por luchar por sus municipios. En ese camino que proyectó Froilán y todo su equipo de gobierno durante muchos años, y en el que personalmente me vi reflejado hasta el punto de acudir a Arucas para aprender, hoy sabemos cómo marcar el rumbo de esta comarca norte: uniéndonos", ha afirmado.

Sosa ha asegurado que este acuerdo responde a lo que demanda la ciudadanía y ha defendido que el nacionalismo debe seguir construyéndose desde la suma de esfuerzos. "Habrá quien no lo entienda, pero la gente quiere unir y no separar, sumar y no restar. Y hoy no solo estamos sumando, estamos multiplicando por el futuro de esta comarca. Esa es la ilusión que compartimos la gente de Primero Canarias y de Coalición Canaria en Arucas, y esperamos que este acuerdo sirva también de ejemplo para otros municipios de Canarias", ha concluido.