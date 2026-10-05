Prisión provisional para el hombre implicado en el atropello mortal de una mujer en La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Los Llanos de Aridane (La Palma) ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre que presuntamente atropelló mortalmente a una mujer en Los Llanos de Aridane.

El hombre, que ha prestado declaración, está investigado como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, abandono del lugar del siniestro, contra la seguridad vial por conducir sin carnet y contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado sábado en el barrio de Argual cuando el hombre, de 33 años y que conducía de forma temeraria, arrolló con su coche a una mujer de 75 años y fue detenido por la Guardia Civil tras darse a la fuga.