La producción industrial en Canarias sube un 2,5% en agosto, superando la media nacional en 2,1 puntos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 2,5% interanual el pasado mes de agosto en Canarias, lo que supuso 2,1 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 0,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial en Canarias continúa así un mes más en cifras positivas y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en ocho comunidades autónomas y se reduce en otras nueve. De este modo, Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%) y Cantabria (+2,6%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado opuesto se sitúan País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9%, 7,5% y un 6,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias ha disminuido un 0,9% frente a una incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 4,3%, con un incremento del 29,1% en el caso de los duraderos y un 3,5% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 1,3%, los bienes intermedios anotaron un 7,7% menos y los de la energía, un 5,1% más.

