La profesora denunciada por VOX asegura que imparte las clases basándose en la LOMCE, que busca el "espíritu crítico"

La profesora de Lengua de 4º de ESO en el IES San Diego de Alcalá y concejala electa del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura), Aurelia Vera, ha defendido este viernes su forma de impartir las clases, que según ha incidido su metodología está basada en la LOMCE, que tiene como uno de los "principales objetivos" crear el "espíritu crítico".

Vera ha sido denunciada por el diputado y presidente del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Francisco Serrano, por presuntamente impartir sus clases a través de un "adoctrinamiento feroz" al exponer ideas como la de castrar a los niños, sin embargo ella se ha defendido en que en las clases grabadas lo que se debatía era la obra del 'Cuento de la Criada', que le sirvió para plantear qué ocurriría si el "poder absoluto" lo tuvieran las mujeres.

"Partía de hacer el comentario de uno de los capítulos de la obra del 'Cuento de la Criada', era darle la vuelta y era una recreación literaria. Era una ficción. Vamos a imaginar que el poder absoluto lo tuviéramos las mujeres, qué haríamos y ellos me cuestionaron como lo hacíamos. Yo le dije que estaba escribiendo un libro, 'Matria'... En mi libro de ficción propongo en serio la castración... Es obvio, es una ficción", apostilló en declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press para, agregar, que tras este debate los alumnos debían traer, tras investigar, un argumento sobre cómo sería ese mundo.

"No he hecho nada que no esté recogido en la LOMCE", apostilló, para insistir en que su "defensa está en la Ley Educativa canaria y en los dos delitos que se han cometido" hacia su persona, en relación a lo que ha tenido que soportar ella y su familia al publicarse esta información, ya que ella se encontraba en Mérida (Badajoz) en una actividad extraescolar y afirmó que fue "muy desagradable" como se sintió.

Así, subrayó que en sus clases evalúa las competencias básicas a través de "pruebas escritas pero no de exámenes", lo que a su entender hace que el alumnado acuda "sin presión". En este sentido, ha afirmado que si no gustan sus formas de dar las clases, "debería tener algún toque de atención por parte del jefe de estudio o de la directora o de la Dirección Insular, pero es que no hay ninguna queja" en estos 18 años.

Al respecto, ha asegurado que la Jefatura de Estudios del instituto conocía su forma de dar las clases e incluso ha sido "felicitada" y hay "mucho" profesorado interesado en cómo imparte. Por ello, indicó que "no" tiene "miedo" de que se graben sus clases, apuntando que lo volveré a hacer lo que hizo hasta que la Inspección le diga que "eso no se pueda hacer" y mientras la Ley le "de cobertura".

Cuestionada por si el comentario que ella hizo sobre la castración de los hombres, lo hace un profesor sobre la ablación del clítoris, aseguró que no le parecería mal siempre que estuviera comentando "un libro".

De todos modos, para Vera todo lo que le ha ocurrido se enmarca en "una vinculación total con el aspecto político", si bien avanzó que ella también depurará responsabilidades. "Se han cometido dos delitos: grabar un debate en clase, no solo mi voz, sino la de otros alumnos, y la difusión en redes sociales. Los voy a investigar y la Consejería también debería hacerlo", apuntilló.

Sobre el hecho de que la denuncia haya sido interpuesta por VOX, dijo que "era previsible", al tiempo que admitió que "no" es la primera, ni será la última a la que le ocurra algo así porque "esto se veía venir".

Por otro lado, Vera sí que ha indicado que el mundo actual "está en jaque" y ha defendido que una visión femenina en el poder "podría arreglar muchas cosas". Para ello cree necesario que en las escuelas haya una asignatura curriculada que podría llamarse "feminismo" y que serviría, dijo, para enseñar "la igualdad desde los primeros estadios".

En relación con ello, señaló que tiene en el centro de formación, desde hace dos años, un grupo feminista que reclama y recoge firmas para la implantación del feminismo en las escuelas como asignatura curriculada.

El objetivo de dicha asignatura, agregó, es que "el patriarcado, poco a poco, deje de tener vigencia y cuando los hombres y las mujeres se consideren igual, pues habrá el mismo número de políticas y, no solo por ley, sino por instinto natural, porque las mujeres también sabremos que tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades y llegaremos al poder no mutilando nuestra visión femenina, sino un mundo gobernado con la visión femenina, que creo es diferente que la visión masculina".

Así, defendió, a lo mejor hay un mundo "mejor, menos violento, más ecológico, más pacífico, más justo, más animalista".