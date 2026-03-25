Prorrogan una noche más el desalojo de la treintena de vecinos en El Pris (Tacoronte) tras las lluvias de 'Therese'

Tareas de limpieza en el barrio de El Pris, una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Therese, a 25 de marzo de 2026, en Tacoronte, Tenerife, Canarias (España). El Cabildo de Tenerife ha actualizado este miércoles la situación del Plan de
Tareas de limpieza en el barrio de El Pris, una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Therese, a 25 de marzo de 2026, en Tacoronte, Tenerife, Canarias (España). El Cabildo de Tenerife ha actualizado este miércoles la situación del Plan de - Europa Press Canarias - Europa Press
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Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 19:10
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tacoronte ha decidido prorrogar una noche más el desalojo de una treintena de vecinos que en la noche de este martes se vieron obligados a abandonar tres edificios en el barrio marinero de El Pris ante la fuerza de las lluvias asociadas a las borrasca 'Therese'.

El consistorio detalla que se está a la espera de una nueva revisión de daños de los inmuebles para certificar su seguridad y por tanto permitir el regreso de las familias afectadas a sus domicilios --la mayor parte está en casas de amigos y familiares aunque se habilitó un alojamiento temporal en un pabellón del municipio--.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, han visitado el barrio y se han reunido con la alcaldesa, Sandra Izquierdo, para analizar las consecuencias del temporal.

Así, se acordaron nuevos trabajos de urgencia para garantizar la seguridad en la zona y facilitar el tránsito de personas y vehículos por las calles más afectadas y la creación de una mesa de trabajo conjunta entre las dos administraciones para estudiar y consensuar las actuaciones conjuntas que se irán desarrollando en la costa, de manera gradual, para recuperar la normalidad y evitar que se repitan estos episodios.

En la zona se mantiene un operativo encabezado por la Policía Local de Tacoronte junto a Protección Civil de Tacoronte, Bomberos de Tenerife y personal municipal de las áreas de Obras y Servicios y Tráfico y Movilidad.

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