La prueba cicloturista 'Loro Parque-Siam Park' recorrerá doce municipios de Tenerife y 85 kilómetros

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras del norte y el sur de Tenerife acogerán este domingo la XVII Cicloturista Loro Parque Siam Park donde los ciclistas participantes podrán celebrar una jornada de puro ciclismo además de disfrutar del Loro Parque y del Siam Park.

La prueba se presentó oficialmente este martes en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, con la presencia de la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, acompañada por el vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling; el presidente del Club Ciclista Loro Parque Los Silos Natural, Adriano Cordovés y el secretario de la Federación Canaria de Ciclismo, Agustín Rodríguez.

Moliné agradeció "el papel fundamental como colaboradores de las federaciones y patrocinadores, además de la importante apuesta que hace el Grupo Loro Parque-Siam Park por el ciclismo y este tipo de eventos deportivos".

En este sentido, señaló que "esta prueba ya señera posiciona a la isla representando la celebración del deporte y de la naturaleza, durante 17 años han sido un ejemplo de cohesión, seguridad y convivencia".

El vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, destacó que desde el Grupo Loro Parque creen "firmemente" que el deporte y la naturaleza son "aliados inseparables".

"El ciclismo refleja valores que forman parte de nuestra identidad: el esfuerzo, la superación, la constancia y el respeto por el entorno. Este evento, que nació del entusiasmo por el deporte y el amor por nuestra isla, se ha convertido con los años en una cita muy esperada dentro del calendario ciclista de Canarias", apuntó.

La salida de la prueba se llevará a cabo desde las 8.30 horas desde el Loro Parque, recorriendo un total de 85 kilómetros donde los ciclistas participantes, de manera no competitiva y a un ritmo moderado que estará al alcance de todos los ciclistas, pasarán por los municipios de Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, San Juan de La Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos, Santiago del Teide, Guía de Isora y Adeje, donde será la llegada en las instalaciones del Siam Park.

Tras la entrega de premios los ciclistas tendrán la oportunidad de refrescarse y disfrutar de la adrenalina de ofrecen las diferentes atracciones del Siam Park, recoge una nota del Cabildo.

ACOMPAÑAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL

Los ciclistas estarán acompañados en todo momento por la Guardia Civil de Tráfico para garantizar el buen desarrollo de la prueba, así como de numerosos voluntarios de motoenlace para estar presentes en los diferentes cruces, más dos ambulancias.

Para el adecuado desarrollo de la prueba, la organización tendrá el servicio de mecánica en caso que fuese necesario, además de disponer de una guagua para trasladar a aquellos ciclistas que por algún motivo no puedan continuar con la marcha de la prueba y un 'furgón escoba' que se encargará de la recogida de las bicicletas.

Durante el recorrido los participantes disfrutarán de varios avituallamientos para recuperar fuerzas, siendo el primero en el Mirador de Garachico y el segundo en Santiago del Teide, y así reponer energía, para continuar hasta el Siam Park donde estará el avituallamiento final y donde se celebrarán diferentes sorteos.

Además se hará la entrega de un reconocimiento al 'Ciclista más Joven' y al 'Ciclista más Veterano', tanto masculino como femenino, además al equipo de mayor participación en la prueba.

Los participantes en la prueba tendrán el derecho a una entrada gratuita en el Siam Park, para disfrutarla el día de la celebración de la prueba ciclista, una vez finalice la entrega de los premios, y además disponen del servicio de guardabicicleta para que puedan bañarse en el Siam Park, teniendo la tranquilidad y seguridad de sus bicicletas.

Este evento se realiza gracias al gran apoyo recibido por parte del Loro Parque y del Siam Park, así como por la colaboración del Cabildo de Tenerife y a los ayuntamientos por donde pasa la prueba, con la autorización de permisos, y con la presencia de la Policía Local.

Asimismo cuenta con la colaboración de Tiendas como Triciclos, Bike Point, Bikronos, ProBikeDoctor, Victory Endurance, Tiendas A Tope, Fuente Alta y Pastelería el Aderno.