PSOE Canarias pide retirar la campaña de prevención de ITS y embarazos no deseados en Carnaval por ser "excluyente"

Cartel de la campaña de salud sexual del Gobierno de Canarias durante los carnavales - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Canarias ha pedido la retirada de la campaña institucional 'Haz lo que te salga del pito... pero si suena, usa el condón', que pretende prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados en Carnaval, al considerar que es "excluyente" por tener un mensaje "falocéntrico" que se dirige "sólo a los hombres" y que "no sitúa el consentimiento en el centro de las relaciones".

No obstante, la secretaria de Igualdad de los socialistas canarios, Betsaida González, ha reconocido en un comunicado la importancia de promover este tipo de prevenciones aunque ha dicho que "la salud sexual no puede abordarse desde mensajes simplistas que reducen la responsabilidad a una sola parte y que obvian un elemento esencial: el consentimiento libre y compartido".

"Una campaña pública no puede dejar fuera a las mujeres ni situarlas en un papel secundario. Hablar de sexualidad en 2026 exige incorporar de forma explícita la igualdad, el respeto y la autonomía personal", ha afirmado.

Para González, el lema escogido "no solo es desafortunado", sino que transmite una visión limitada de las relaciones sexuales, "centrada en el varón y en el impulso, sin referencia alguna al acuerdo mutuo".

También ha subrayado que las políticas públicas en materia de igualdad deben ser coherentes con los avances normativos y sociales de los últimos años. "El consentimiento no es un añadido, es la base. Cualquier acción institucional en el ámbito de la sexualidad debería reforzar esa idea con claridad", ha señalado.

Por ello, el PSOE Canarias solicita que la campaña sea retirada y sustituida por otra "más transversal e inclusiva", que interpele al conjunto de la sociedad y promueva relaciones sexuales basadas en el respeto mutuo y la corresponsabilidad.

"Prevenir es fundamental, pero también lo es educar en igualdad. No se trata solo de usar preservativo; se trata de garantizar que todas las relaciones sean libres, consentidas y respetuosas", concluyó la socialista.