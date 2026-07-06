PSOE canario critica el voto en contra de Asián a la regla de gasto y advierte de que resta 166 millones a las islas

Nira Fierro, secretaria de Organización del PSOE canario - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha lamentado este lunes el voto en contra de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP) en la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al considerar que responde a una "estrategia" marcada por el líder nacional de los populares, Núñez Feijóo, y supone renunciar a 166 millones de euros adicionales para Canarias durante los próximos tres años.

Fierro recordó que la propuesta debatida este lunes mejora la planteada inicialmente por el Gobierno de España para fijar los objetivos de estabilidad y la regla de gasto de las administraciones públicas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

"Estamos ante un mecanismo mucho mejor que el anterior, que ya era positivo hasta el punto de que Coalición Canaria lo apoyó en el Congreso de los Diputados", señaló.

La dirigente socialista insta al Partido Popular de Canarias "a explicar por qué da la espalda a 166 millones de euros que podrían servir para reforzar la sanidad, la educación, la dependencia y el resto de servicios esenciales".

Lo que queda claro es que "cuando el Partido Popular tiene que elegir entre apoyar una medida buena para los canarios y canarias o agachar la cabeza ante Alberto Núñez Feijóo, siempre opta por lo segundo, priorizando los intereses de su partido y traicionando los intereses de Canarias", añadió.

Para Fierro, esta decisión también deja al descubierto "una evidente fractura dentro del Gobierno de Canarias".

En este sentido, recordó que Coalición Canaria respaldó en el Congreso una propuesta que era menos favorable que la aprobada este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que ahora la consejera de Hacienda vota en contra de una iniciativa "claramente más beneficiosa".

Asimismo, recordó en una nota que la titular de Hacienda del Ejecutivo autonómico se había abstenido anteriormente cuando la regla de gasto era menor y ahora, "de forma bastante incoherente", rechaza una propuesta que amplía la capacidad de gasto de las comunidades autónomas.

"Se mejora la regla de gasto, se ofrece más margen para invertir y, sin embargo, votan en contra. No responde a criterios económicos, sino exclusivamente políticos y partidistas", afirmó.

La secretaria de Organización socialista aseguró que detrás de esta decisión existe "una orden clara de Feijóo de votar en contra de cualquier propuesta del Gobierno de España, aunque sea positiva para la ciudadanía".

Para Fierro, "el Partido Popular ha preferido intentar desgastar al Gobierno de España antes que mejorar la vida de los canarios y las canarias".