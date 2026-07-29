PSOE canario dice que la ausencia de Asián en el CPFF demuestra que el PP antepone a Feijóo sobre el archipiélago

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha criticado este miércoles la actitud de la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián, de no asistir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) --finalmente se aplazó a septiembre-- para rubricar el "pacto histórico" del Estado y Canarias que permitirá al archipiélago disponer de 1.337 millones de euros adicionales al año.

Franquis aseguró que la ausencia de la consejera de Hacienda el día en que se alcanzó este acuerdo "no fue una casualidad, sino una decisión política que retrata la incomodidad del Partido Popular ante un éxito para Canarias que desmonta su estrategia de confrontación".

En su opinión, "el día en que Canarias logra el mayor avance en financiación autonómica de las últimas décadas, la consejera de Hacienda desaparece".

Franquis subrayó también que "después de semanas descalificando la propuesta del Estado y calificándola de discriminatoria, el Partido Popular prefiere esconderse antes que reconocer un acuerdo histórico para Canarias, cuando tiene que elegir entre defender a Canarias o seguir la estrategia de Feijóo, siempre acaba obedeciendo a Feijóo".

El portavoz socialista recordó igualmente que fue la propia Matilde Asián quien encabezó el rechazo inicial del Gobierno autonómico a la propuesta del Estado.

Sin embargo, la negociación permitió incorporar las principales reivindicaciones de Canarias, entre ellas la exclusión definitiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación y una mejora de 1.337 millones de euros anuales para la comunidad autónoma.

"Mientras el Gobierno de España negociaba y atendía las reivindicaciones de Canarias, el PP se dedicaba a intentar desacreditar un acuerdo que hoy el propio Gobierno de Canarias reconoce como beneficioso. Esa contradicción tiene una explicación muy sencilla, el PP ha antepuesto una vez más los intereses de su partido a los intereses de esta tierra", destacó.

Franquis también afirmó que la actitud del PP canario vuelve a demostrar que "carece de autonomía política" y que, "cuando los intereses de Canarias chocan con la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo, sus dirigentes siempre acaban mirando hacia Génova".

En este sentido, recalcó que "el Partido Popular ha sido incapaz de defender con convicción un acuerdo que beneficia objetivamente a Canarias porque su dirección nacional ha decidido combatir cualquier iniciativa del Gobierno de España, aunque eso suponga perjudicar a los canarios, esa es la verdadera explicación del silencio y de la ausencia de la consejera".

LA POLÍTICA EXIGE "COHERENCIA"

Para Franquis, la política "exige coherencia, si el Partido Popular consideraba que este acuerdo era tan negativo como afirmó durante semanas, debía mantener esa posición y asumir sus consecuencias, lo que no resulta aceptable es intentar boicotear un acuerdo histórico y desaparecer cuando se demuestra que es un éxito para Canarias".

Además, destacó que el acuerdo alcanzado constituye "un hito para el archipiélago", al reconocer expresamente las singularidades de Canarias en el nuevo sistema de financiación, blindar el REF fuera del modelo, garantizar 1.337 millones de euros adicionales al año y ampliar la capacidad financiera de la Comunidad Autónoma para fortalecer los servicios públicos.

En esa línea indicó que este acuerdo demuestra que, cuando el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias trabajan con lealtad institucional, diálogo y voluntad de acuerdo, "quien gana es Canarias".

"Hoy protegemos el REF, garantizamos una financiación más justa y abrimos nuevas oportunidades para fortalecer los servicios públicos. Esa es la política útil que defendemos los socialistas, la que pone por delante los intereses de Canarias", remarcó.

Por ello, afirmó que "los ciudadanos sabrán distinguir entre quienes trabajaron para que Canarias dispusiera de más recursos y quienes intentaron desacreditar un acuerdo que hoy beneficia a todos los canarios".