PSOE canario ve "con buenos ojos" un frente de izquierdas ante un PP diluido por una "extrema derecha envalentonada"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha dicho este jueves que su partido ve "con buenos ojos" la creación de un frente de izquierdas en España --a la izquierda del PSOE-- ante un panorama político en el que el PP se presenta "subsumido" por una "extrema derecha envalentonada".

En declaraciones a los periodistas ha mostrado su alegría por la iniciativa que trata de liderar el diputado de ERC, Gabriel Rufián, con el fin de conformar una "alternativa" que permita la defensa de la "democracia" y los "derechos fundamentales".

Asimismo ha hecho un "llamamiento" a la "unidad de la izquierda" en Canarias porque es la izquierda la que garantiza derechos sociales, sanidad y educación y las elecciones autonómicas de 2027 se presentan como una "oportunidad" para que la gente pueda "vivir un poquito mejor en una tierra que crece económicamente, una tierra que crea empleo y que desgraciadamente tiene unas condiciones de vida nefastas, porque tiene unas políticas nefastas por parte del Gobierno de Canarias".