El PSOE considera "insuficiente" que el Gobierno se persone en el caso Quórum 77 y pide explicaciones a la consejera

La portavoz socialista Elena Máñez - PSOE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria y portavoz del PSOE Canarias, Elena Máñez, ha tildado de "muy graves" los presuntos malos tratos y vejaciones a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias, por lo que considera "insuficiente" la personación del Ejecutivo regional en la causa que investiga los hechos e insta a la consejera Candelaria Delgado a ofrecer explicaciones y asumir responsabilidades.

"Los hechos que estamos conociendo revisten tal gravedad que requieren muchas más explicaciones de las ofrecidas hasta ahora", ha señalado Máñez en una nota de prensa, en relación con los episodios atribuidos a personal de Quórum Social 77 en centros de acogida que esta asociación gestionaba para el Ejecutivo autonómico.

"No basta con afirmar que ya se trasladó la denuncia a la Fiscalía. La consejera Candelaria Delgado debe explicar qué medidas adoptó después para garantizar que los menores estaban protegidos y comprobar que estas situaciones no se estaban produciendo en otros centros", ha explicado.

Para la dirigente socialista, el respeto a la investigación judicial en curso "es compatible con la exigencia de responsabilidades políticas", por lo que ha solicitado a la consejera de Coalición Canaria que responda "por las omisiones y la falta de controles" que ha cometido su departamento.

Máñez ha calificado de "insuficiente" el anuncio de personación del Gobierno de Canarias para acceder al sumario de la causa y ha reclamado una explicación detallada del seguimiento realizado desde que se conocieron las primeras denuncias. "Delgado debe explicar cuándo tuvo conocimiento de los hechos, qué actuaciones ordenó y cómo comprobó que las medidas adoptadas eran suficientes para proteger a los menores", ha señalado.

Asimismo, ha pedido que se esclarezcan las referencias a posibles avisos previos sobre las inspecciones recogidas en las informaciones periodísticas: "Si se avisaba de las inspecciones, hay que aclarar quién lo hacía, cómo pudo ocurrir y qué garantías existían para que los controles fueran efectivos. Es una cuestión que exige una respuesta expresa de la consejera".

A su juicio, la saturación de los centros exigía reforzar la vigilancia y adoptar medidas extraordinarias de inspección y protección: "La complejidad del momento por la situación de saturación de los centros de acogida exigía reforzar la supervisión. Hablamos de menores especialmente vulnerables, que han atravesado situaciones durísimas, y que deben encontrar seguridad y protección en los recursos que los acogen", han aseverado.

La portavoz socialista ha reclamado a Delgado que concrete cuántas denuncias ha recibido su departamento, qué inspecciones se han realizado y qué medidas se han adoptado para prevenir posibles abusos y atender a los menores afectados.

"La responsabilidad política de la consejera y de su equipo incluye garantizar la protección efectiva de estos menores. Los hechos publicados requieren explicaciones, transparencia y medidas concretas para asegurar que ningún niño, niña o adolescente sufra violencia o vejaciones en los centros que deben protegerlos", ha afirmado.

Máñez ha reiterado su exigencia de responsabilidades: "La consejera y su directora general tienen que asumir la responsabilidad política ante la gravedad de los hechos que estamos conociendo".