El PSOE exige al Cabildo tinerfeño conocer el inicio "real" de la rehabilitación del Auditorio tras recibir el proyecto

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha solicitado este viernes al grupo de gobierno insular (CC y PP) conocer el inicio real en el que comenzaran las obras de rehabilitación del Auditorio de Tenerife una vez la corporación tinerfeña ha informado hoy de la recepción del proyecto por parte del arquitecto Santiago Calatrava.

En declaraciones facilitadas por la formación, el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, ha señalado que a su formación le "sorprende" que ahora la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, pretenda "presentar como un éxito" el hecho de que se reciba un proyecto que llega al Cabildo "con más de dos años de retraso".

"Resulta llamativo que el gobierno del Cabildo evite mencionar el acuerdo que adoptamos en el Consejo de Gobierno en junio de 2022, cuando desde el anterior mandato se concedió a Santiago Calatrava un plazo de 19 meses para presentar el proyecto de rehabilitación del Auditorio. Ese plazo finalizaba en enero de 2024", ha recordado.

Así, juicio de Afonso, la gestión de este asunto por parte del grupo de gobierno insular no está siendo "lo suficientemente diligente" como para resolver el problema vigente, que afecta a uno de los "principales símbolos culturales" de Tenerife, su Auditorio.

"Si efectivamente el proyecto ya ha sido presentado, lo que corresponde ahora es que el Cabildo aclare varias cuestiones fundamentales. Primero: conocer cuándo está previsto que se apruebe definitivamente ese proyecto", ha señalado el consejero socialista, que considera que "lo más importante" es saber "cuándo comenzarán las obras" de rehabilitación de esta infraestructura cultural.

"Y también --ha proseguido-- es imprescindible conocer cuál será el coste de esas obras y quién tendrá que asumirlo finalmente: si el propio Cabildo o el arquitecto responsable del proyecto".

Desde el Grupo Socialista exigen al Grupo de Gobierno "claridad y responsabilidad" ante esta materia porque, añaden, "Tenerife no necesita anuncios, sino soluciones concretas y plazos claros para resolver definitivamente los problemas del Auditorio".