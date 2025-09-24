El PSOE exige la dimisión de Blanca Pérez por el cierre de la planta de envases de Tenerife durante cuatro días

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha exigido este miércoles la dimisión de la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, después de confirmarse el cierre desde el pasado domingo de la planta de envases de Arico, donde se tratan todos los residuos procedentes de los contenedores amarillos de la isla, y que no reanudará su actividad hasta, al menos este jueves.

Los socialistas consideran que esta cuestión es "grave" porque "no se están tratando los residuos que se depositan en los contenedores amarillos" y la zona en la que se ubica la planta, 'La Piconera', "no es un lugar habilitado para el almacenamiento de los residuos".

El PSOE señala en una nota que también está generando malos olores que llegan a la autopista, entre otras cosas por su cercanía, y la aparición de roedores.

"El cierre de la planta que recibe y gestiona todos los envases de Tenerife es un hecho gravísimo que pone en evidencia la incapacidad del actual gobierno insular. Desde el domingo se están acumulando residuos en la piconera, con el consiguiente riesgo ambiental y sanitario. ¿De qué sirve que la ciudadanía separe sus envases si luego acaban amontonados por la dejadez y la falta de planificación?", denuncia el consejero socialista Javier Rodríguez Medina.

Para los socialistas, el colapso de la planta tiene causas muy concretas como que se han roto varias cintas transportadoras por la falta de mantenimiento y la rotura del eje del tambor motriz, y no existe previsión de repuestos para sustituirlos a tiempo.

"No hablamos de un fallo puntual, hablamos de una negligencia que termina dejando fuera de servicio la instalación que gestiona todos los contenedores amarillos de la isla", subrayó Rodríguez Medina.

El Grupo Socialista advierte de que este episodio se suma a una "larga lista de fracasos" que marcan la gestión de Blanca Pérez como "dos incendios en el Complejo Ambiental de Arico, un accidente laboral mortal, los peores índices de recuperación de materiales en cuatro décadas, proyectos estrella paralizados y promesas incumplidas".

En esa línea indica que "Coalición Canaria y el Partido Popular han llevado la gestión de residuos al mayor deterioro de la historia insular, Blanca Pérez no puede seguir ni un minuto más al frente de una responsabilidad tan sensible, su continuidad en el cargo solo ahonda la crisis y demuestra la falta de respeto de este gobierno hacia la ciudadanía".