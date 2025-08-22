Publican un mapa con la evolución en tiempo real de las prospecciones para el control de filoxera en la vid en Canarias

Gobierno canario y Cabildo de Tenerife trabajan en el control de un foco de filoxera de la vid detectado en La Laguna - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través de GRAFCAN, ha publicado un mapa de acceso libre que refleja en tiempo real las zonas de actuación para el control y erradicación de la filoxera de la vid en la islas.

La iniciativa sale adelante en cumplimiento de las medidas recogidas en la Orden de 20 agosto de 2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), por la que se declara la existencia de la plaga 'Daktulosphaira Vitifoliae Fitch' tras un foco localizado en la isla de Tenerife, y se establecen medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control que eviten su propagación.

En este sentido, el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, ha señalado en una nota el trabajo de transparencia y de coordinación emprendido con administraciones y entidades implicadas desde la detección del primer caso, para afrontar una situación que exige "aunar esfuerzos para minimizar" su impacto, evitar su propagación y lograr su erradicación.

Así, este visor cartográfico, que se actualiza a diario con el resultado de los trabajos realizados sobre el terreno, permite realizar un seguimiento de la presencia de este organismo nocivo y de su control.

El mapa refleja, de este modo, en color rojo los puntos donde se ha tratado o erradicado este insecto mientras que, en color verde, se muestran las localizaciones prospectadas donde no se ha encontrado presencia de filoxera.

En ese sentido, este recurso recoge las áreas delimitadas en torno a los brotes detectados, tanto el perímetro de 500 metros establecido en torno a cada localización positiva, marcado con una línea roja, como el zona tampón de un kilómetro de radio que conforma el contorno de cada uno de esos positivos.

Dicho mapa puede consultarse a través del siguientes enlace: https://servicios.sitcan.es/portal/apps/webappviewer/index.h..., así como en la web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.