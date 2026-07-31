Puertos Canarias ratifica el nombre de Muelle de la Esperanza para el dique externo del puerto de Arguineguín

Muelle de la Esperanza, en Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria) - PUERTOS CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Puertos Canarios ha ratificado la denominación de Muelle de la Esperanza para el dique externo del puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria).

De esta forma, según ha informado Puertos Canarios en nota de prensa, se consolida oficialmente el "nombre con el que este enclave quiere preservar la memoria de uno de los episodios más difíciles" vividos por Canarias con la migración y "poner en valor la solidaridad" demostrada por la sociedad canaria.

Esta decisión, explica, da continuidad al acuerdo impulsado por Puertos Canarios y el Gobierno de Canarias para sustituir la denominación con la que el puerto fue conocido durante la crisis migratoria de 2020, cuando el hacinamiento de miles de personas migrantes "provocó que fuera identificado públicamente como el muelle de la vergüenza".

Al respecto, el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, ha indicado que la ratificación de esta denominación "supone consolidar un espacio que representa los valores de solidaridad, acogida y humanidad que siempre" han caracterizado a Canarias.

"Queremos que este muelle sea recordado por la capacidad de nuestra tierra para tender la mano a quienes más lo necesitaban. El Muelle de la Esperanza es hoy un lugar de memoria y reconocimiento. Con este acuerdo rendimos homenaje a todas las personas e instituciones que trabajaron de manera incansable durante la crisis migratoria y contribuimos a que las futuras generaciones conozcan lo que aquí ocurrió desde una perspectiva de dignidad y esperanza", expone.

Por otro lado, admite que la nueva denominación "cobró un especial significado" tras la visita realizada el pasado 11 de junio por el Papa León XIV, que se convirtió en el primer pontífice en visitar el archipiélago canario y eligió este enclave para encontrarse con personas migrantes, voluntarios y profesionales que participaron en la atención humanitaria durante la crisis migratoria.

Posteriormente, el Gobierno de Canarias y Puertos Canarios celebraron un acto institucional en el que se descubrió una placa conmemorativa que identifica oficialmente el recinto como Muelle de la Esperanza, así como una cruz elaborada con madera procedente de embarcaciones utilizadas por personas migrantes en su travesía hacia las islas, bendecida por el Santo Padre como símbolo de acogida y fraternidad.

Este espacio constituye también un "reconocimiento permanente" a la labor desarrollada por organizaciones como Cáritas, Salvamento Marítimo, los cuerpos y fuerzas de seguridad, las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad canaria, cuya respuesta destaca "fue decisiva para hacer frente a uno de los mayores" desafíos humanitarios vividos por el archipiélago en las últimas décadas.