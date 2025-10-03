Puertos Canarios licita por 606.300 euros la nueva terminal de pasajeros del Puerto de Las Nieves (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puertos Canarios ha sacado a licitación por 606.300 euros las obras para la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el Puerto de las Nieves, en el municipio de Agaete (Gran Canaria).

Así lo ha informado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que agrega que las obras contarán con un plazo de ejecución de ocho meses una vez adjudicadas.

El director gerente del ente público empresarial, José Gilberto Moreno, ha asegurado que "esta actuación no solo responde a los estándares internacionales de seguridad, sino que supone un salto cualitativo en la experiencia de los usuarios que utilizan diariamente este puerto".

Por su parte, el proyecto contempla además la creación de un edificio destinado a centralizar los controles previos al embarque, también se realizará un cerramiento que permitirá ordenar y canalizar adecuadamente el tránsito de pasajeros hacia los buques.