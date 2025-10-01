Quevedo afirma que hay un intento para "liquidar" a NC-BC mientras se habla de la unidad del nacionalismo canario

Archivo - Pedro Quevedo en un pleno de Las Palmas de Gran Canaria - NC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Pedro Quevedo, ha afirmado que hay un intento para liquidar a la formación política mientras que al mismo tiempo se está hablando de la unidad del nacionalismo canario.

Así lo ha dicho este miércoles el también concejal de Desarrollo Local, Empleo y Turismo de Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, durante unas declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado la integración de Ciudadanos por el Cambio (CIUCA) en el proyecto político Municipalistas Primero Canarias, que impulsan los exmiembros de NC Teodoro Sosa (alcalde Gáldar) y Óscar Hernández (alcalde de Agüimes).

Quevedo comentó que el nombre de Primero Canarias es "sospechoso" porque "si eres municipalista, será primero al municipio" y no los cabildos o el Gobierno de Canarias; al tiempo que resaltó el intento, que tildó de "procesillo", de "liquidar" a NC-BC cuando se sigue hablando de la unidad nacionalista. "Yo creo que la hipocresía tiene su campo en la vida y en la política pero el cinismo éste no es razonable", observó".

Con todo, criticó que uno de los "líderes" de Primero Canarias se haya paseado por Telde --municipio en el que gobierna CIUCA-- "ofreciendo un montón de dinero" para que luego, el alcalde, Juan Antonio Peña, "que resulta ser que no es ni nacionalista, ni progresista, se afilie al partido del nombre insólito".

Finalmente, Quevedo aseguró que el nuevo proyecto político de Sosa y Hernández lo que está haciendo es "entregarse a Coalición Canaria "por fases". "La primera fase es ésta, la de crear la marca blanca. Eso lo tiene claro todo el mundo", concluyó.