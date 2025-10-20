Reabre el Gran Hotel Taoro en Puerto de la Cruz (Tenerife) tras una rehabilitación de 35 millones de euros

Autoridades políticas y empresarios en la reapertura del Hotel Taoro - CABILDO DE TENERIFE

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 20 (EUROPA PRESS)

El Gran Hotel Taoro se ha presentado en sociedad este lunes en municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz tras una extensa rehabilitación que ha costado unos 35 millones de euros para convertirse en uno de los grandes símbolos de la hotelería europea.

Inaugurado originalmente en 1890 en un enclave único en el norte de Tenerife, el hotel se define como un refugio urbano cargado de historia, concebido para convertirse nuevamente en un referente de distinción y excelencia.

Fue fundado por empresarios británicos y alemanes y un refugio para la realeza y la aristocracia europea.

Entre sus huéspedes históricos figuran el Rey Alfonso XIII, el Káiser Guillermo II, el Duque de Kent y la escritora Agatha Christie, quien se inspiró en el hotel para algunas de sus obras.

Ahora, con 135 años de historia, el hotel renace y reabre de forma paulatina como símbolo de elegancia, sostenibilidad e innovación.

El resort, gestionado por el operador de lujo My Way Hotels & Resorts --vinculado a Tropical Hoteles empresa canaria con más de 40 años de experiencia en la gestión hotelera-- cuenta con 199 habitaciones y suites, cinco restaurantes con propuestas firmadas por chefs reconocidos internacionalmente, un lobby bar, y un exclusivo 'wellness center'.

Además alberga un Centro de Congresos de 625 metros cuadrados con capacidad para 650 asistentes, siete salas panelables, y un 'foyer' acristalado de 120 metros más cuatro salas interiores polivalentes y amplios espacios exteriores ajardinados ideales para celebraciones y presentaciones.

El inmueble ha sido renovado completamente, tras una restauración liderada por los arquitectos Virgilio Gutiérrez y Eustaquio Martínez, reconocidos por su puesta en valor del patrimonio arquitectónico en Canarias.

El proyecto, impulsado por el Cabildo de Tenerife, siempre tuvo como objetivo mantener vivo el espíritu original del edificio, respetando su arquitectura neoclásica.

El interiorismo, proyectado por el estudio tinerfeño DISHOT y de inspiración colonial moderna, se articula en torno a materiales nobles, líneas serenas y una paleta cromática cálida y el resultado es un espacio donde historia y presente se unen, ofreciendo a cada huésped una experiencia atemporal y profundamente vinculada al carácter del norte de Tenerife.

La gastronomía va a ser uno de sus pilares y sus seis espacios ofrecen experiencias diversas, desde la alta cocina de autor hasta propuestas más abiertas y sociales, siempre con el producto local y la excelencia como protagonistas.

COCINA DE ALTURA

Entres sus chefs se encuentran Ricardo Sanz, pionero de la alta cocina japonesa en España y creador de la reconocida fusión japo-mediterránea, con dos estrellas Michelin y cinco Soles Repsol y Erlantz Gorostiza, reconocido con dos estrellas Michelin.

Las nuevas instalaciones albergaron una visita institucional en la mañana de este lunes a la que asistieron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, acompañada por el vicepresidente insular, Lope Afonso; consejeros de la corporación insular; el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso y miembros del consistorio portuense.

Del mismo modo, el acto contó con la presencia de Ignacio Polanco, Manuel Polanco y Borja Pérez Arauna presidente y vicepresidentes respectivamente de Grupo Timón, cabecera de Tropical Hoteles, compañía impulsora del proyecto junto al Cabildo de Tenerife, así como miembros del equipo directivo del hotel y del propio Grupo Timón.

Durante su visita al hotel, la presidenta del Cabildo de Tenerife subrayó que "el Taoro vuelve a brillar como símbolo de la nueva etapa turística de Tenerife, una etapa que apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la identidad de nuestra isla".

La presidenta destacó que esta inversión "no es solo una cifra, sino una declaración de intenciones", señalando que el proyecto forma parte de la estrategia insular para consolidar un modelo turístico que genera empleo cualificado, impulsa la economía local y preserva el patrimonio histórico y natural.

El Cabildo de Tenerife considera que la reapertura del Gran Hotel Taoro representa una alianza ejemplar entre lo público y lo privado, reflejando un modelo de desarrollo que une tradición, innovación y respeto por la identidad insular.

El vicepresidente y consejero insular de Turismo, Lope Afonso, destacó que la reapertura representa un impulso significativo para la oferta alojativa de la isla, que se une a los establecimientos que han venido realizado una importante apuesta por la renovación y la calidad en el Puerto de la Cruz, y remarzó el acierto de esta fórmula de recuperación del patrimonio público con gestión privada.

MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA CIUDAD

Según Afonso, la rehabilitación del Taoro "no solo atraerá a un perfil de cliente de calidad, sino que también contribuirá a la mejora de la rentabilidad turística en el Norte de Tenerife".

En su opinión, "su renovación devolverá a residentes y visitantes un espacio cargado de historia y belleza, reafirmando su lugar como un referente del turismo de Canarias".

Según Lope Afonso, la reapertura del Gran Hotel Taoro es "una oportunidad para revitalizar la economía local, fomentar la inversión en Tenerife y fortalecer la identidad cultural de Puerto de la Cruz".

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, mostró su satisfacción por la próxima apertura del emblemático hotel y recalcó que "supone la culminación de un deseo de toda la isla de Tenerife y del archipiélago".

Para el regidor norteño, "es una apuesta decidida por ese turismo de calidad que tanto queremos propiciar en el municipio de Puerto de la Cruz".

Ignacio Polanco manifestó que han apostado por un modelo sostenible, capaz de generar empleo, atraer talento y elevar el valor del destino y añadió que el nuevo Taoro es un homenaje a la historia del turismo en Canarias y una apuesta por un turismo sostenible, innovador y de excelencia.