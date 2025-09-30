Reanudan la búsqueda de un hombre desaparecido en la noche de este lunes en la costa del sur de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los recursos de emergencias han reanudado a primera hora de este martes la búsqueda de un hombre que desapareció la pasada noche en la costa de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que agrega que, en concreto, al varón se le perdió la pista cuando intentaba recuperar una moto náutica.

Por su parte, en el dispositivo de búsqueda participa Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y diferentes cuerpos policiales.