El rector de la Fernando Pessoa Canarias insta al Gobierno a que se cuente más con ellos para proyectos estratégicos

El rector de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Rodríguez Pérez - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Rodríguez Pérez, ha instado este martes al Gobierno regional a que se cuente más con ellos para el desarrollo de proyectos que sean estratégicos para la Comunidad Autónoma como aquellos relacionados con la vivienda, la sostenibilidad o la energía.

Durante su participación en el panel 'Modelo sostenible de isla: 8 planes para 8 islas', celebrado en el marco de la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias, ha defendido que las universidades deben poder acceder a proyectos de investigación competitivos en función de criterios de calidad y del potencial de sus equipos.

En este sentido, ha señalado que Canarias cuenta con un "capital humano" capaz de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo de la sociedad y ha considerado que las universidades deben tener un papel "más activo" en la definición de las políticas públicas.

"Nosotros ejercemos una función pública, y no solamente eso, sino también que sea un ejercicio de confianza en el que ambas instituciones, gobierno y universidades, podamos trabajar en conjunto diferentes cuestiones que podamos hacer, tanto en vivienda, sostenibilidad, territorio, energía. Esa es la idea fundamental", aseguró.

Por otro lado, el rector ha destacado asimismo la función dinamizadora que desempeña su universidad en el norte de Gran Canaria, donde tiene su sede en Santa María de Guía y prevé extender su actividad a Gáldar, incidiendo en que la presencia de la institución educativa ha contribuido a atraer población joven a esta zona de la isla y a generar actividad económica y social.

No obstante, ha advertido de la necesidad de mejorar la movilidad para facilitar los desplazamientos de estudiantes y profesores, al señalar que la falta de conexiones directas en guagua desde Las Palmas de Gran Canaria favorece el uso del vehículo privado y genera problemas de aparcamiento en Santa María de Guía.

LA UNIVERSIDAD COMO AGENTE SOCIAL Y ECONÓMICO DE CANARIAS

Por otro lado, Rodríguez Pérez ha insistido en que la Consejería regional de área debe contar más con las universidades como agentes sociales y económicos, al considerar que la comunidad universitaria representa a distintos sectores de la sociedad y puede aportar conocimiento y propuestas en ámbitos diversos.

Al respecto, ha abogado por reforzar la cooperación entre las universidades canarias, con independencia de su naturaleza, al entender que comparten problemas y necesidades.

En este sentido, ha defendido que la relación con la Administración debe basarse no solo en la supervisión de la actividad universitaria, sino también en la confianza y el trabajo conjunto.

Por último, el rector ha insistido en que la colaboración entre el Ejecutivo regional y las universidades puede contribuir a desarrollar iniciativas en materias como la vivienda, la sostenibilidad, la ordenación territorial y la energía, y ha apostado por considerar a las instituciones académicas como interlocutoras en la elaboración de estas políticas.