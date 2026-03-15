Recuperan el cuerpo sin vida de un escalador que ayer cayó de altura a una zona de difícil acceso en Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencia han recuperado este domingo el cuerpo sin vida de un escalador, de 41 años, que habría caído de altura en la zona de Cuevas de Igonse, en Araya, en el municipio de Candelaria, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

El accidente habría ocurrido sobre las 19.35 horas de este sábado, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba ayuda para una persona que se encontraba escalando y que había llegado a un punto desde el que no podía avanzar.

A la llegada al lugar, efectivos de los bomberos comprobaron que el afectado se había precipitado a una zona a la que ni bomberos, ni efectivos del GREIM podían acceder por tierra, por lo que se solicitó la activación del helicóptero del GES para su intervención a primera hora del domingo, dada la proximidad del ocaso.

LOCALIZACIÓN

Hasta el lugar del incidente también se desplazaron efectivos de La Policía Local y de Bomberos de Tenerife, que con su equipo de drones localizaron el cuerpo del afectado, que mostraba lesiones incompatibles con la vida.

Ya en la mañana de este domingo, rescatadores del helicóptero del GES, junto al equipo del Greim de la Guardia Civil, se desplazaron a la zona del accidente.

Los agentes recuperaron el cuerpo sin vida del afectado, con la colaboración de los bomberos, que fue trasladado hasta la helisuperficie de Candelaria, próxima al cuartel de la Guardia Civil, donde se hizo cargo la autoridad judicial.