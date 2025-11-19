Recuperan el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han recuperado a primera hora de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años que fue localizado flotando boca abajo en la costa de la Playa de Botija, dentro del municipio de Gáldar (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fue una llamada la que avisó sobre la caída al mar de un varón, por lo que acudieron Guardia Civil y Policía Local.

En este sentido, la Benemérita movilizó tanto al helicóptero como al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), cuyos miembros recuperaron el cuerpo y lo trasladaron hasta el puerto de Agaete para su custodia hasta la llegada de la autoridad judicial.

Por su parte, Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria colaboraron con el dispositivo de emergencias en la zona, donde también se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).