La red de museos del Cabildo de Gran Canaria recibe 316.883 visitas durante el pasado 2025

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red de museos que gestiona el Servicio de Museos de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria cerraron 2025 con 316.883 visitantes.

Según informa la Corporación insular, a lo largo del año pasado, los distintos centros ofrecieron una programación continuada que trasciende la mera visita expositiva, integrando propuestas educativas, actividades culturales, acciones de carácter social y labores vinculadas a la conservación, catalogación e investigación del patrimonio.

Por centros, la Casa de Colón volvió a situarse como el espacio museístico con mayor afluencia, alcanzando las 180.945 visitas. Le siguió el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, con 66.352 visitantes.

Además, las casas-museo que integran la red mantuvieron igualmente una destacada presencia dentro del panorama cultural insular. La Casa-Museo Pérez Galdós registró 34.863 visitas, mientras que la Casa-Museo Antonio Padrón Centro de Arte Indigenista fue visitada por 13.412 personas.

Por su parte, la Casa-Museo Tomás Morales, en Moya, contabilizó 10.800 visitantes y la Casa-Museo León y Castillo, en Telde, alcanzó los 10.511 usuarios.

UN PÚBLICO DIVERSO Y COMPROMETIDO

Por sexos, 159.926 visitantes fueron mujeres, frente a 143.655 hombres. En cuanto al perfil del visitante, el público general representó el grueso de la afluencia, con 233.712 personas, lo que refleja el interés continuado por las exposiciones permanentes y temporales.

Paralelamente, los colectivos educativos sumaron 34.365 visitas y los colectivos sociales alcanzaron los 5.527 participantes.

Las actividades culturales programadas a lo largo del año atrajeron a 15.805 personas, mientras que las educativas específicas contaron con 9.823 asistentes.

A estas cifras se suman 1.927 accesos de bibliotecas, 155 consultas vinculadas a tareas de investigación y 15.569 visitas centradas exclusivamente en exposiciones temporales.

Finalmente, del total de visitantes, 92.837 personas procedían de Gran Canaria, 132.702 eran extranjeros, mientras que el resto se distribuyó entre 10.016 visitantes de otras islas y 65.059 del resto del territorio nacional.