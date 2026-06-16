Rego visita este miércoles Lanzarote al cumplirse un año de la reforma de la Ley de Extranjería

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visitará este miércoles y jueves la isla de Lanzarote al cumplirse un año de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, centrado en el proceso de acogida solidaria de niños y adolescentes migrantes no acompañados en España.

En este viaje, Rego abordará la situación del sistema de acogida de Canarias, que "se ha visto enormemente destensionados gracias a dicho procedimiento", según han indicado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

La ministra ha subrayado que la reforma de la norma ha permitido garantizar la "solidaridad entre los distintos territorios del país, se ha mejorado la situación de los sistemas de acogida de los territorios de llegada y, lo más importante, se han garantizado los derechos de la infancia".

Rego también abordará la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, en especial en lo que se refiere a la representación jurídica de los niños y adolescentes migrantes no acompañados, para o que mantendrá un encuentro con el Colegio de Abogados de Lanzarote.

Asimismo durante la mañana de este miércoles, 17 de junio, la ministra mantendrá un encuentro con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancor, y por la tarde se reunirá con representantes de la Plataforma Canaria Educación Inclusiva.

Finalmente, durante este jueves, Rego se reunirá con el Consejo de la Juventud en Canarias para conocer las demandas concretas de la juventud canaria y dar cuenta de los avances en la Ley de Juventud.