La Reina Sofía recibe el premio Gorila del Loro Parque por su trayectoria "ejemplar en defensa de la naturaleza"

La Reina Sofía recibe el premio Gorila de Loro Parque, de la mano de su presidente, Wolfgang Kiessling, y de su mujer Brigitte. A la izquierda el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y a la derecha el presidente de Loro Parque Fundación. - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Su Majestad la Reina Doña Sofía ha recibido este jueves en Las Palmas de Gran Canaria el Premio Gorila del Loro Parque en reconocimiento por una trayectoria "ejemplar en defensa de la naturaleza".

El acto se ha celebrado en el acuario Poema del Mar, parte del grupo que forma Loro Parque y ante más de 250 personas. La ceremonia ha sido presidida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling.

Este es el máximo reconocimiento que otorga el Loro Parque, que ha organizado una gran ceremonia en la isla grancanaria ante más de 250 invitados entre autoridades, científicos, representantes institucionales y colaboradores de su fundación. Antes, la Reina Sofía descubrió una placa conmemorativa con su nombre y realizó un paseo para conocer las instalaciones.

Durante el encuentro se puso en valor el papel de la conservación como eje esencial del desarrollo sostenible y el presidente canario incidió en que el Premio Gorila "representa la idea de que la conservación de la naturaleza no es una tarea lejana o abstracta, sino una responsabilidad compartida que exige compromiso, constancia y cooperación".

Asimismo, subrayó que el reconocimiento a la Reina Sofía "pone en valor una trayectoria marcada por su apoyo constante a la ciencia, la educación ambiental y la protección de la fauna", y que su ejemplo "ha contribuido a situar la defensa de la biodiversidad en el centro del debate público y de la conciencia colectiva".

Clavijo puso en valor el papel de Loro Parque y de Loro Parque Fundación, destacando que "han sabido unir ciencia, divulgación y acción al servicio de la conservación, convirtiéndose en un referente internacional en la protección de la biodiversidad".

CLAVIJO DESTACA A CANARIAS COMO UNA TIERRA "ÚNICA" PERO FRÁGIL

En este contexto, afirmó que Canarias "es una tierra con una biodiversidad única y de ecosistemas frágiles, proteger el entorno no es una opción, sino una obligación". Por ello, explicó que el Gobierno trabaja en la actualización de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en la futura Ley de Biodiversidad Canaria, con el objetivo de avanzar hacia "un modelo que integre la protección ambiental con el desarrollo sostenible y garantice oportunidades y bienestar para las generaciones futuras".

El presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, por su parte, recordó los inicios del proyecto, junto con su esposa Brigitte, hace más de cinco décadas y la evolución de la compañía hasta convertirse en un referente internacional.

"Hoy, 54 años después, todos sabemos que Loro Parque ha triunfado y es una parte integral de la industria turística", señaló, subrayando que el grupo cumple con todas las expectativas de un zoológico moderno acreditado: "conservación, educación, investigación científica, bienestar animal, biodiversidad y protección de la naturaleza".

Kiessling destacó que desde 1988 el grupo ha puesto un énfasis especial en la protección del medio ambiente y que, gracias al apoyo de Loro Parque Fundación, desde 1994, se han impulsado proyectos decisivos para la supervivencia de especies amenazadas. "Y hoy, vivo el momento culminante de mi carrera, con la entrega de nuestro Premio Gorila a Su Majestad la Reina Doña Sofía, mi buena amiga de juventud en Salem, que nos honra con su presencia", afirmó emocionado.

Por su parte, el presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, definió el acto como "uno de los momentos más significativos" para la Fundación y agradeció "profundamente" la presencia de la Reina Doña Sofía, "que otorga a este acto un significado excepcional".

18 ESPECIES SALVADAS EN TODO EL MUNDO GRACIAS A LORO PARQUE FUNDACIÓN

Christoph Kiessling recordó que Loro Parque Fundación ha apoyado más de 300 proyectos en 53 países, con una inversión superior a 30 millones de dólares, contribuyendo a salvar de la extinción 18 especies. Subrayó además el liderazgo científico de la entidad en el estudio del impacto del cambio climático en la Macaronesia y anunció la puesta en marcha del proyecto SOFIANet (Sensing Ocean Frequencies through Integrated Acoustic Network), una iniciativa destinada a reforzar la protección de los cetáceos en el Estrecho de Gibraltar mediante una red integrada de monitorización acústica. El proyecto contará con la colaboración de la Fundación Reina Sofía y la Universidad de La Laguna.

El Premio Gorila, creado en 2003 por iniciativa de Wolfgang Kiessling, distingue a personalidades con un compromiso ejemplar con la biodiversidad y el respeto por los animales. En esta edición, el galardón reconoce la trayectoria de la Reina Doña Sofía, cuyo apoyo constante a iniciativas científicas y de protección animal ha sido una constante a lo largo de su vida. La ceremonia concluyó con una prolongada ovación en un escenario, la sala principal Deep Sea, que simboliza la belleza y fragilidad de los océanos. La noche, explican desde Loro Parque, reafirma el "compromiso compartido entre instituciones, ciencia y sociedad civil para situar la defensa de la biodiversidad en el centro de la acción colectiva".

PIONERA EN LA PROTECCIÓN ANIMAL, SU FUNDACIÓN HA AUSPICIADO MUCHAS CAUSAS MEDIOAMBIENTALES

La Reina Sofía fue pionera en el ámbito de la realeza por su implicación en estas causas y su agenda institucional ha reflejado durante décadas un apoyo frecuente a iniciativas orientadas a la preservación de especies en peligro de extinción, así como a la defensa de los ecosistemas marinos frente a la contaminación.

Ha impulsado y respaldado acciones de sensibilización ambiental, con un mensaje reiterado sobre la importancia de la educación para revertir el impacto de los residuos, especialmente los plásticos, en el océano y en la cadena alimentaria. A través de su Fundación, constituida en 1977, ha auspiciado y apoyado diversas causas medioambientales y de protección animal: desde proyectos de restauración de entornos agrícolas hasta el respaldo a entidades que combaten el maltrato y el abandono, así como acciones de conservación de fauna, incluyendo iniciativas vinculadas a la protección de especies emblemáticas y amenazadas.

En los últimos años, su atención se ha intensificado especialmente en la conservación marina, un ámbito estrechamente conectado con su relación personal con el mar. Por su trayectoria, su capacidad de impulsar alianzas, su apoyo constante a proyectos de conservación y su ejemplo público en favor de la naturaleza, Su Majestad la Reina Doña Sofía representa los valores que inspiran este reconocimiento y encarna el propósito del Premio Gorila, reconocer a quienes dejan una huella positiva en la preservación del mundo natural.