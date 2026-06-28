Remolcan un pesquero que quedó a la deriva con once tripulantes extranjeros en aguas próximas a Lanzarote

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ARRECIFE (LANZAROTE), 28 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha procedido este domingo al remolque de un pesquero sin gobierno y con once tripulantes extranjeros mientras navegaba a 70 millas de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Tras una llamada automática de socorro desde el propio pesquero, que se habría quedado a la deriva, el centro coordinador de Salvamento Marítimo en Las Palmas de Gran Canaria movilizó un avión Sasemar en su búsqueda.

Localizado y custodiado el pesquero por un buque próximo, la salvamar Al Nair salió a su encuentro.

Una vez en el lugar, y a unas 70 millas del puerto de Arrecife, procedió a remolcarlo, según ha precisado a Europa Press el organismo estatal, que precisa su llegada a tierra sobre las 23.30 horas de este domingo.