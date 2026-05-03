Renaudan la búsqueda del buceador desaparecido el viernes en la costa de San Sebastián de La Gomera

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencia han retomado a primera hora de este domingo las labores de búsqueda que desde ayer tratan de localizar por tierra, mar y aire al buceador que desapareció este viernes en San Sebastián de La Gomera.

Junto a efectivos de la Guardia Civil, en la búsqueda participa personal de Protección Civil y de Salvamento Marítimo, dos helicópteros y patrullas policiales en tierra, según informan a Europa Press fuentes de la Benemérita.

A las labores también se sumará el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.