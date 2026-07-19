La renovación del asfaltado en la GC-1 entre Melenara y Vecindario comienza este lunes

Tramo 1 del sfaltado en la GC-1 en dirección sur - CONSEJERÍA INSULAR DE OBRAS PÚBLICAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria iniciará este lunes, 20 de julio, en horario nocturno, la renovación completa del asfalto del pavimento de 17 kilómetros de la autopista GC-1 entre Melenara, en Telde, y Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, además del aeropuerto.

La renovación se realizará en los tres carriles de la calzada en dirección sur de la autopista GC-1, para lo que el Servicio de Obras Públicas tiene prevista una inversión de unos 500.000 euros, siendo esta principal carretera de la isla, con una intensidad media diaria (IMD) en este tramo de entre 55.000 y 80.000 vehículos, según ha informado el Cabildo insular en nota de prensa.

La intervención para renovar el asfaltado de la GC-1 se desarrollará en horario nocturno, de 22.30 a 06.00, de lunes a jueves y durante 10 noches.

Asimismo indican que, debido a que se trata de una vía de alta capacidad y al alto número de kilómetros a renovar, se realizará por fases para que las afecciones a los usuarios de la vía sean las mínimas posibles.

Los trabajos comenzarán en el punto kilométrico 10, en el Cruce de Melenara, y acabará en el 27, en la zona de Llanos de Arinaga y junto al Cruce de Sardina (Santa Lucía).

De esta forma, la primera fase a ejecutar, la que empezará el lunes por la noche, se desarrollará entre el Cruce de Melenara y el de Salinetas, actuando sobre un total de dos kilómetros, por lo que la GC-1 en dirección sur estará cortada a partir del Cruce de Melenara.

Para los conductores que circulen a esas horas por este tramo se establece como desvío la salida por el mismo cruce hasta Melenara y Salinetas para incorporarse de nuevo a la GC-1 a esa altura.

Respecto a la segunda fase, una vez esté concluida la primera, se iniciará desde El Goro hasta la rotonda de Las Puntillas (Ingenio), pasado el aeropuerto.

En este caso, los desvíos se establecen a través de la salida 13, la de la zona industrial de El Goro, hasta Ojos de Garza (GC-195), e incorporarse de nuevo a la autopista por Las Puntillas.

En cuanto a la tercera y última fase, será la más larga, ya que va desde el Cruce de Las Puntillas hasta Vecindario y en este caso los desvíos se establecen a través de la salida 18 de la GC-1 en dirección Carrizal-Ingenio, para circular por la GC-191 hasta Balos y Vecindario e incorporarse a la autovía de nuevo por la Avenida del Atlántico.

Los cortes de la GC-1 se harán escalonadamente y según vayan avanzando cada una de las fases de los trabajos de asfaltado. También durante todo el recorrido se dispondrán de carteles indicativos de obra en las intersecciones afectadas para orientar a los conductores.

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, mientras se ejecuta el asfaltado de este tramo de la autopista GC-1, solicita la máxima colaboración a los conductores que circulen por la zona, además de pedir que sigan las indicaciones que puedan recibir por parte del personal del Cabildo de Gran Canaria que se encuentre trabajando en la zona.

Esta rehabilitación del firme contempla la retirada del pavimento deteriorado, la reposición de un nuevo asfaltado con cinco centímetros de mezcla bituminosa y la reposición de la señalización horizontal sobre el pavimento una vez terminado los trabajos de asfalto.

Por último, desde el Cabildo grancanario se señala que en 2025 se realizó una actuación de rehabilitación integral del pavimento similar a esta en la GC-1 y en los mismos tramos, pero en dirección norte, en la que la Consejería de Obras Públicas invirtió otros 600.000 euros.