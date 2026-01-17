Reparado el tramo de la red de saneamiento dañado tras un despredimiento en Tabaiba Baja, en El Rosario (Tenerife) - AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Operarios municipales del Ayuntamiento de El Rosario han conseguido conectar en la noche de este viernes el saneamiento de la ladera este de Tabaiba Baja, tras el desprendimiento ocurrido el pasado miércoles y que ocasionó la rotura del tramo de la red.

Asimismo, una vez retirado el baipás ideado como solución de emergencia se ha procedido a restituir el tramo de tubería afectado, de unos cinco metros de longitud. Para permitir estos trabajos fue necesario el desplazamiento varios metros de la gran roca caída, algo que no se consiguió hasta el mediodía de ayer, según informa el consistorio en una nota.

El alcalde, Escolástico Gil, ha ordenado ya la realización del análisis del agua de las zonas de baño, que se llevará a cabo el próximo lunes para garantizar la calidad del agua del frente litoral de Tabaiba y levantar, parcialmente, la prohibición al baño.

De este modo, continuará la restricción de acceso a la zona de riesgo y del tránsito peatonal por el sendero Radazul-Tabaiba con el objetivo de no comprometer los trabajos que continuarán desarrollándose en el lugar ni la seguridad de las personas.

El Ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía la importancia de respetar las restricciones establecidas mientras continúan los trabajos y se garantiza la seguridad.