Rescatada en helicóptero del GES una senderista tras sufrir una caída en Tinajo (Lanzarote)

Archivo - Helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha sido rescatada este domingo en helicóptero del GES tras una caída en la Caldera Blanca, en Tinajo, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:11 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una senderista presentaba un traumatismo en una pierna que le impedía continuar la marcha, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el helicóptero del GES rescató a la afectada y la trasladó hasta el parque de bomberos de Arrecife, donde tomó tierra. Allí, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario asistió a la mujer, que finalmente fue trasladada al Hospital Doctor José Molina Orosa.