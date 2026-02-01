Rescatada en helicóptero del GES tras sufrir una caída en un camino en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido rescatada este sábado por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un camino próximo a la carretera GC-60, en San Bartolomé de Tirajana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:20 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el helicóptero del GES rescató a la afectada, de 64 años, con un traumatismo en extremidades inferiores de carácter moderado. La evacuó a la helisuperficie de El Berriel, donde una ambulancia del Servicio de Urgencias la asistió y trasladó al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.