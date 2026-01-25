Rescatada una senderista en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero en Güímar (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 70 años de edad y de origen extranjero, ha resultado herida este sábado tras sufrir una caída en un sendero de la Reserva Natural Especial Malpaís de Güímar, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:44 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave, accedieron hasta la afectada y, tras izarla al aparato, fue trasladada hasta el Aeropuerto Tenerife Norte.

Una vez en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario la atendió y trasladó al Hospital Universitario de Canarias con un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.