Rescatadas más de 430 personas migrantes en las últimas horas a bordo de cuatro cayucos próximos a Canarias

Archivo - Migrantes llegan en su segundo cayuco a El Hierro, a 3 de noviembre de 2023, en El Hierro, Canarias (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a un total de 436 personas migrantes que fueron localizados en aguas próximas a Canarias a bordo de cuatro embarcaciones irregulares. Uno de los cayucos ha sido localizado próximo al puerto de Arguineguín (Gran Canaria), y el resto han arribado a La Restinga (El Hierro).

Así lo informa a los medios el organismo estatal, que detalla en una nota que el último de los cayucos ha sido localizado sobre las 6.00 horas de este sábado, en aguas próximas a Gran Canaria, cuando la guardamar Polimnia ha rescatado a unas 69 personas de una patera --64 hombres y 5 mujeres--, en su gran mayoría de origen magrebí.

La llegada prevista de esta embarcación se prevé a las 12.00 horas de este sábado al puerto de Arguineguín.

Una hora antes, a las 05.00 horas de este sábado, la Salvamar Navia procedía a acompañar hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, a otra embarcación irregular que fue localizada con 244 personas a bordo, todas ellas subsaharianas. Entre ellas había un total de 216 hombres, 9 mujeres y 9 menores.

Este viernes, a las 22.45 horas, la salvamar Diphda rescató a las 32 personas que iban a bordo de un cayuco parado cerca de La Restinga, en la isla de El hierro, 30 de ellos hombres y 2 mujeres, todos ellas subsaharianas.

A las 18:12 horas de ayer, la salvamar Diphda también rescataba próximas a La Restinga a las 91 personas que iban a bordo de un cayuco a 50 millas de El Hierro, 86 de ellos hombres, 4 mujeres y 1 menor, todos ellos subsaharianos.