Rescatado un bañista con signos de ahogamiento en Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 38 años, ha sido rescatado este sábado del mar con signos de ahogamiento en Playa Jardín, Puerto de la Cruz (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:25 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que se solicitaba asistencia sanitaria para un bañista que los socorristas de la playa habían rescatado del agua.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó signos de ahogamiento de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospiten Bellevue.

Por su parte, la Policía Local se hizo cargo de las diligencias.