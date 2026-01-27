Rescatado en helicóptero del GES un joven de 26 años tras sufrir una caída en la zona de Pico Viejo, en el Teide

Suc.- Rescatado en helicóptero del GES un joven de 26 años tras una caída en Pico Viejo, en el Parque Nacional del Teide - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un senderista, de 26 años de edad, ha sido rescatado este martes por un helicóptero del GES tras accidentarse en Pico Viejo, en el Parque Nacional del Teide, en La Orotava, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave, accedieron hasta el afectado y lo izaron al aparato para evacuarlo hasta la helisuperficie de La Guancha.

Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al senderista, que presentó traumatismos en las extremidades y en la espalda y fue trasladado al Hospital del Norte.