Rescatado un hombre de 63 años tras caer desde varios metros de altura en un barranco en el Puerto de la Cruz

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 63 años, ha sido rescatado este jueves tras sufrir una caída desde varios metros de altura en un barranco en la calle Guillermo Rahn, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando sobre la caída de un hombre desde varios metros de altura al barranco de Martiánez, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos rescataron al afectado y lo trasladaron hasta la ambulancia. En ella, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al herido y lo evacuó hasta el Hospital Universitario Hospiten Bellevue.