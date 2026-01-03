Rescatado un hombre tras caerse en una zona de difícil acceso de una vía costera en El Rosario (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado este sábado tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en la avenida Marítima, a la altura del barranco de Los Juncos, en El Rosario (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos rescataron al afectado del lugar. Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado lo valoró y asistió, presentando un traumatismo en miembro inferior. Finalmente, precisó de traslado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.