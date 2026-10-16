Rescatado un hombre que quedó colgado de la ventana de un noveno piso en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional rescató durante la madrugada del pasado 9 de octubre a un hombre que quedó colgado de la ventana de un noveno piso en un edificio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La actuación de los agentes comenzó cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) recibió un aviso de la Sala Operativa CIMACC 091 alertando de que un hombre se encontraba suspendido en el exterior de una ventana y a gran altura.

Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que había un varón agarrado a los barrotes de una ventana y con todo el cuerpo fuera del edificio, por lo que entraron al inmueble y accedieron a la vivienda gracias a las indicaciones de los vecinos.

En este sentido, se dio la circunstancia de que otras de las personas del domicilio les abrió la puerta con normalidad al no conocer inicialmente lo que estaba sucediendo.

Los policías se dirigieron hasta una de las habitaciones y, asomándose al exterior de la ventana, lograron alcanzar al hombre y sujetarlo con fuerza por la ropa, evitando que se precipitara al vacío.

Al respecto, el hombre se encontraba en un estado de gran alteración emocional y se resistía a ser auxiliado, lo que dificultaba las maniobras de rescate. No obstante, consiguieron elevarlo e introducirlo por la ventana hasta el interior de la vivienda, donde quedó fuera de peligro.

Poco después, el personal de una ambulancia asistió al afectado en la propia vivienda antes de trasladarlo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención médica.