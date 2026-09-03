Rescatan un cayuco con 44 migrantes y 5 muertos en aguas de Gran Canaria y ONG eleva a 83 los fallecidos

Archivo - Trabajadores de la Cruz Roja reciben a personas rescatadas de un cayuco- Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 (EUROPA PRESS)

Un cayuco con 44 migrantes a bordo --todos varones de origen subsahariano-- y cinco fallecidos fue rescatado en la tarde de este miércoles en aguas cercanas a la isla de Gran Canaria, informan fuentes del 112 Canarias y Salvamento Marítimo a Europa Press.

Por su parte, la ONG Caminando Fronteras eleva a 83 el total de migrantes fallecidos, entre ellos, tres mujeres y un bebé, y afirma que la embarcación partió de Gambia hace 27 días, según ha informado su reponsable, Helena Maleno, a través de su cuenta de X.

La embarcación fue localizada por un avión de Salvamento Marítimo a unas 65 millas al suroeste de la isla poco antes de las 19.00 horas y a su encuentro partió la Guardamar Urania, que acometió el rescate y llegó al puerto de Arguineguín a las 04.15 horas de este jueves.

Los cinco cadáveres del cayuco no pudieron ser rescatados debido a las malas condiciones del mar, con vientos de más de 20 nudos y olas de dos metros y medio, por lo que quedó a la deriva.

Tres de las personas que navegaban en el cayuco fueron derivadas previamente en helicóptero al Hospital Doctor Negrín y el Hospital Insular en estado grave y no se descartan más traslados hospitalarios una vez finalice la atención sanitaria en el muelle.

Los supervivientes han relatado a técnicos de Cruz Roja que hay más fallecidos porque partieron muchas más personas en el cayuco y que llevaban muchos días de navegación, más de los habituales para este tipo de travesía.