Rescatan a dos senderistas con problemas con el calor en Santiago del Teide (Tenerife)

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado este jueves a dos senderistas, de 22 y 24 años, con problemas de salud relacionados con el calor en la zona de El Cardón de las Doce, en Santiago del Teide (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este jueves y hasta la zona se trasladó el helicóptero del GES que accedieron hasta los afectados, le prestaron una primera atención y procedieron a su rescate para evacuarlos hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.

Una vez en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a una joven, de 22 años, con problemas de salud relacionados con el calor de carácter moderado, salvo complicaciones, mientras que el hombre, de 24 años, presentaba también estos mismos problemas aunque de carácter leve. Ambos fueron evacuados hasta el Hospital Universitario Hospiten Sur.

En la resolución de los hechos también participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en la helisuperficie.