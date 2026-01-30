Rescatan a una excursionista herida moderada al sufrir una caída en la zona de Femes, en Yaiza (Lanzarote)

Archivo - Pueblo de Femés (Lanzarote) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE YAIZA - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 30 (EUROPA PRESS)

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado a una excursionista, de 70 años, que resultó herida moderada tras sufrir una caída en un sendero de la zona de Femes, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves y hasta la zona se trasladaron bomberos, que al comprobar la dificultad del terreno, activaron el helicóptero del GES que se desplazó al lugar, donde los rescatadores localizaron a la afectada y la trasladaron hasta el aeropuerto de la isla.

Una vez allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que, en el momento inicial de la asistencia, la mujer presentaba un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Dr. José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con los recursos de emergencias y realizaron los informes pertinentes.